Bertel Haarders bedste politiske modstander er god til at løse knuder

FOR ABONNENTER

»Jeg vælger Henrik Dam Kristensen. Han er konstruktiv, velforberedt og god til at løse knuder. Og så er han et ualmindelig godt menneske, som forbliver den samme, uanset om han er minister: Engang, et fly til Bruxelles blev omdirigeret, blev han hentet i Maastricht, hvor han klemte sig ind på bilens bagsæde for at gøre plads til de danske parlamentarikere. Og da delegationen til Nordisk Råd før jul skulle nedsætte et arktisk udvalg, havde han som formand en hård fight med Enhedslistens Christian Juhl. Det gnistrede, og Henrik var sur. Men så gav han sig lidt og fandt en løsning. Sådan skal politik være: Først slås vi, og så finder vi en løsning!«