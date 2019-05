Pia Kjærsgaard om sin bedste politiske modstander: »Vi var uenige om stort set ALT, men møderne foregik alligevel i en god atmosfære«

Pia Kjærsgaard (DF): »Da Marianne Jelved (R) og jeg var partiformænd, havde vi mange møder i valgkampene, hvor vi duellerede på ord og argumenter. Man kan roligt sige, at vi var uenige om stort set ALT, men møderne foregik alligevel i en god atmosfære. Tonen blev hverken ondskabsfuld eller personlig, og det kunne jeg tydeligt mærke, at deltagerne godt kunne lide. Faktisk er det, jeg oftest hører i dag, at politikere skal kunne debattere uden at råbe ad hinanden eller blive perfide. Marianne Jelved og jeg så forskelligt på tidens store emner som udlændingepolitik, EU og meget andet, men der var en gensidig respekt mellem os. Det er sådan, politik skal være.«