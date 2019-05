»Først tog vi din søster, nu tager vi din datter!«: Mette Abildgaards bedste politiske modstander kan svare knastørt

FOR ABONNENTER

»Min bedste politiske modstander er Jacob Mark fra SF. Han udviser respekt for alle og deres synspunkter og bruger sin stemme til at skabe resultater. Eksempelvis er det i meget høj grad hans fortjeneste, at vi har fået lukket det hul i loven, der diskriminerede mænd i forhold til sorgorlov ved spædbarnsdød. Derudover er Jacob en betænksom kollega – og til tider en gavflab. Han sendte mig blomster, da jeg annoncerede, at jeg var gravid. Jeg takkede for, at han kunne glæde sig over en ny konservativ kernevælger. Jacob, der ofte har mobbet mig over, at min søster er medlem af SF, svarede knastørt: »Først tog vi din søster, nu tager vi din datter!«.