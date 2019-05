Carolina Magdalene Maier om sin bedste politiske modstander: Hun 'spinner' aldrig, laver ikke stråmænd og så er hun altid god for et kram

FOR ABONNENTER

Integritet. »Min bedste politiske modstander er Anni Matthiesen (V). Jeg kan godt lide at debattere med Anni, fordi hun aldrig ’spinner’. Hun giver sin uforbeholdne og ærlige politiske mening, men hun laver aldrig stråmænd eller forsøger at stille sin modpart i et dårligt lys for egen vindings skyld. Anni er en politiker af hjertet; en politiker, som taler for sin sag, fordi hun tror på den, ikke fordi det er strategisk opportunt. Og så holder jeg af Anni som menneske. Hun er hjertevarm, altid god for et kram, smilende og imødekommende. Hun er klog og har hjertet på rette sted. Det synes jeg er indbegrebet af en politiker med integritet«.