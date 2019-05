Pia Olsen Dyhr om sin bedste politiske modstander: »Han formår at bevare lidt lune i en tid, hvor politik ellers bliver meget sort-hvid«

FOR ABONNENTER

Pia Olsen Dyhr (SF): »Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Søren Pape (K). Selvfølgelig er vi uenige på lange stræk, for eksempel om ulighed, skat og kontanthjælpsloftet, andet ville nok være overraskende. Men debatten er altid ordentlig og saglig. Han formår at bevare lidt lune i en tid, hvor politik ellers bliver meget sort-hvid. Vi deler også vores tilgang til politik, at det ikke bare handler om at finde fem fejl, men nok i højere grad om at finde løsninger på problemerne. Og her ser jeg jo gerne Søren lidt mere i aktion på klima og miljø, for der er brug for en grøn borgerlig stemme her«.