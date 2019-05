Pernille Rosenkrantz-Theil om sin bedste politiske modstander: Karen Elleman er lyttende, skarp og en god politisk håndværker

Hver dag under valgkampen kårer en politiker sin bedste politiske modstander.»«

Pernille Rosenkrantz-Theil (S): »Karen Ellemann (V) er pragmatisk og en god politisk håndværker. Så med hende kan man være nok så uenig, når det drejer sig om ulighed, børnefattigdom og andre ting, men hun er kendetegnet ved at søge efter fællesmængderne, og derfor flytter verden faktisk på sig på de skiftende områder, hvor hun har ansvaret. I forhandlinger snyder hun ikke på vægten og er lyttende, skarp og kan bringe tingene hjem fra andre ministerier og forhandlingsparter. Samtidig er hun slet og ret en sød og opmærksom kollega, og i en hverdag med mange lange arbejdsdage og uendelige rækker af møder er det uvurderligt at have gode kollegaer«.