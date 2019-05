Sofie Carsten Nielsen om sin bedste politiske modstander: »Jeg gider både debattere og drikke øl med Christina«

FOR ABONNENTER

Sofie Carsten Nielsen (R): »Jeg har valgt Christina Egelund (LA), fordi hun altid holder en god tone. Hun respekterer, når noget virkelig er alvorligt for modstanderen. Og så forsøger hun at forstå modstanderens argumenter. Samtidig er man ikke i tvivl om, at hun har sine egne værdier, som hun står fast på. Og hun kan udtrykke, når hun føler sig udfordret på sine egne værdier – også af sine egne. Hun kan vise tvivl og nuancer. Det er en meget stor kvalitet hos en politiker. Endelig er hun sjov og kan lave grin med sig selv. Jeg gider både debattere med Christina, drikke øl med hende eller bare arbejde ved siden af hende. Det, synes jeg, er et ret godt træk ved en politisk modstander«.