Pernille Skipper om sin bedste politiske modstander Han er et rart menneske med humor og selvironi

Pernille Skipper (EL): »Min bedste politiske modstander er Karsten Lauritzen (V). Jeg lærte ham at kende, da vi begge var retsordførere. Nu er han skatteminister. Han topper ikke min liste, fordi jeg er enig med ham hverken om retspolitik eller skattepolitik, men fordi han er et rart menneske med humor og selvironi. Det er rart at kunne have det hyggeligt sammen, selv om man er modstandere. Samtidig er han rent faktisk ærlig, også når det ikke går helt godt for ham – som da han i forbindelse med den megen ballade i skattesystemet erklærede, at han nok sad solidt på ministertaburetten, fordi ingen andre vil have den upopulære tjans. Det er befriende«.