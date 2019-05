Løkke satser på et udlændingevalg igen: Men vil han lykkes, når asylsøgerne bliver væk?

Ifølge iagttagere gør et rekordlavt antal asylansøgere i Danmark det sværere for regeringen at bruge sit politiske trumfkort. I første kvartal var tallet nede på omkring 620 asylsøgere.