Nicolai Wammen tager Mette Frederiksens plads i aftenens partilederdebat på tv

Politisk ordfører Nicolai Wammen forsikrer om, at socialdemokratiets leder, som er syg med et maveonde, er tilbage »meget, meget« snart.





Det er mærkeligt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen(V) vil afholde to valg så tæt på hinanden.

Det mener socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen, efter statsministeren har udskrevet valg 5. juni - 10 dage efter valget til Europaparlamentet. Det er at »ulejlige danskerne« og i øvrigt dyrt, siger han.

»Det er også noget, der koster rigtig mange penge. Jeg tror, det er mere end 100 millioner kroner, det koster. Det havde været naturligt at holde de to valg på samme dag. Så havde danskerne kunnet klare det på én gang, og vi havde ikke skullet bruge 100 millioner, som vi ellers kunne have brugt på vores ældre, sundhed eller børn. Men det er jo statsministeren beslutning«.

Valgudskrivelsen kommer, mens socialdemokratiets formand Mette Frederiksen ligger syg med et maveonde og derfor ikke er i stand til at deltage i aftenens partilederdebat på tv. Det bliver Nicolai Wammen, der vikarierer for hende.

Hvad tænker du om, at valget udskrives, mens Mette Frederiksen ligger i sygesengen?

»Det er jo Lars Løkke Rasmussen, der bestemmer, hvornår valget skal udskrives. Jeg ved, at Mette glæder sig utrolig meget til at komme tilbage og ud og møde danskerne«.

Hvornår er hun tilbage?

»Hun er tilbage snarest muligt. Jeg kan sige, at hun følger det intenst, og hun er drønærgerlig over ikke at kunne stå her, hvor jeg står lige nu. Men som sagt: Lars Løkke skal ikke glæde sig for tidligt. Mette Frederiksen er tilbage i topform meget, meget snart«.

Er det ufint af Løkke at udskrive valget, mens hun er syg?

»Det er Lars Løkke, der beslutter, hvornår han udskriver valget. Jeg kan bare sige, at man kommer ikke til at kunne køre Socialdemokratiet træt, og vores formand er tilbage indenfor meget, meget kort tid, og hun glæder sig til at komme ud og møde danskerne«.

Lars Løkke Rasmussen (V) siger til Ritzau, at han ikke var klar over, at Mette Frederiksen var syg, da han valgte at udskrive valget:

»Jeg er oprigtig ked af, at Mette Frederiksen er i sygesengen. Det havde jeg ingen idé om, da jeg i går meddelte dronningen, at jeg ville udskrive valg. Det er beklageligt, at Mette Frederiksen er syg, og jeg har også sendt hende en sms og ønsket god bedring«, lyder det fra statsministeren.

Valgkampens to første tv-dueller mellem partilederne kan ses i aften på DR klokken 19.00 og TV 2 klokken 20.50.