Derfor taler Løkke pludselig om 'negativ parlamentarisme'

Det lyder som lektielæsning, men ’negativ parlamentarisme’ er et begreb, du kommer til at høre mere om i valgkampen.

FOR ABONNENTER

Valgkampen var knap i gang, før statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lancerede et af den type begreber, som kan få de fleste til at blive lidt matte i koderne og næsten føle, at man skal til at læse lektier.