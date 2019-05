Kontroversiel psykologiprofessor stiller op for Stram Kurs - mens ny kandidat melder sig ud

Stram Kurs offentliggør to nye kandidater ifølge partiets Facebook-side.

De to nye kandidater er Carsten Normann Munk, som er fængselsfunktionær i Aalborg og Helmuth Nyborg, som er professor i udviklingspsykologi.

Sidstnævnte er især kendt for forskning om, at mænd skulle være mere intelligente kvinder. At han stiller op for partiet, er ifølge partiformand og stifter af Stram Kurs, Rasmus Paludan, af »ubeskrivelig værdi«.

»Professor Helmuth Nyborg er en internationalt højt respekteret og anerkendt forsker, der i årtier har forsket i og udbredt kendskabet til videnskaben inden for IQ og menneskers biologiske forskellighed inden for kognitive evner. Hans viden og utrolige indsigt og formidlingsevne er derfor af ubeskrivelig værdi for både partiet og for Danmark«, udtaler han i opslaget på Facebook.

Tidligere DF'er trækker sig

Dagen byder dog også på mere nedslående nyheder for partilederen.

Det var en usaglig og useriøs debat, som Rasmus Paludan leverede, mener en nu tidligere folketingskandidat.

Folketingskandidat for Stram Kurs Kim Holmgaard Madsen har meldt sig ud af partiet.

Han mener, at det han så fra Rasmus Paludan i tirsdagens partilederdebatter på DR1 og TV2, var useriøst.

»Jeg sad ligesom så mange andre danskere tirsdag og så partilederrunden. Jeg må bare sige, at jeg havde forventet, at det blev mere seriøst, når valget gik i gang. Det synes jeg også, at jeg havde hørt, at det skulle til at blive«, siger han.

»På baggrund af det kan jeg nok have lidt svært ved at identificere mig med opførslen (fra Rasmus Paludan, red.)«.

Det er kun et døgn siden, at Jydske Vestkysten skrev, at Kim Holmgaard Madsen blev præsenteret som partiets første kandidat i Syd- og Sønderjylland.

Tidligere har han siddet i byrådet i Esbjerg for Dansk Folkeparti og senere for et parti, som han stiftede med sin far, der hed Liberalt Folkeparti.

