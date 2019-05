20-årige Jonas brugte en dag med Uffe Elbæk og aflivede en fordom - og fik tilbud om en dobbeltmadras

Klokken 10.55

Jonas Rasmussen tager et par lange skridt op ad den brede hovedtrappe i Rigsdagsgården. Få sekunder efter lukker de tunge trædøre til Folketinget efter ham. Han drejer til venstre op ad endnu en trappe, går forbi en række portrætter af tidligere statsministre og hen ad en lang mørk gang, før han passerer knap et to meter højt stofbetrukket grønt Å og banker på hos Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk.

Det er første gang, den 20-årige filosofistuderende besøger Christiansborg. Om blot få uger skal han første gang være med til at afgøre, hvilke politikere der fremover skal have deres daglige gang her.

»Jeg tænker på det at stemme for første gang som en sjov oplevelse. Jeg har allerede prøvet det ved kommunalvalget, men selvfølgelig bliver det anderledes, fordi det er til et folketingsvalg. Det er jo bare lidt større«, siger Jonas Rasmussen.

Foto: Emma Sejersen Uffe Elbæk har haft sin gang på Borgen i mere end syv år. I Jonas’ hverdag fylder politik ikke meget, men når han drikker en øl med vennerne, snakker de af og til om uddannelsespolitik og om, hvordan Alternativets grønne idealer hænger sammen med de mange flyrejser.

Uffe Elbæk har haft sin gang på Borgen i mere end syv år. I Jonas’ hverdag fylder politik ikke meget, men når han drikker en øl med vennerne, snakker de af og til om uddannelsespolitik og om, hvordan Alternativets grønne idealer hænger sammen med de mange flyrejser. Foto: Emma Sejersen

Politiken har inviteret den unge førstegangsvælger til at skifte Immanuel Kant ud med Uffe Elbæks selskab for en dag. For at blive klogere på, hvordan en dag i en politikers liv ser ud, og for at lade Jonas Rasmussen teste sine fordomme om Folketingets nyeste parti som idealistisk gruppe, der ikke helt har tænkt deres ideer til ende.

Det er knap otte år siden, Uffe Elbæk havde sin første dag som radikal folkevalgt på Christiansborg. Men det parti, han siden stiftede, har kun siddet en enkelt valgperiode, efter det i 2015 overraskede ved at få 4,8 procent af stemmerne. Siden har en række negative sager ramt Alternativet, og mange afventer derfor med spænding, om Elbæk & Co. kan gentage succesen ved dette valg.

Da Jonas Rasmussen og Uffe Elbæk hilser på hinanden på Elbæks kontor, er det i første omgang dagens program og ikke valget, der optager partilederen.

»Når jeg går i seng om aftenen, tror jeg, min kalender ser sådan og sådan ud. Når jeg vågner, er den en helt anden. Derfor har jeg folk, der lynhurtigt kan briefe mig«, siger han og nikker mod sin sekretær.

Imens står Jonas Rasmussen og lytter med hænderne godt nede i bukselommerne. Hans outfit er overvejende blåt, men det er der ingen symbolværdi i, forsikrer den tænksomme studerende med et lille smil i mundvigen.

Øverste punkt på Elbæks dagsorden er allerede overstået. Et kaffemøde med en kunstner om mulighed for samarbejde. Nu står den på et møde med Ikeas danske bæredygtighedschef. Efter at være faldet i snak i en mørk nattetime på en bar på Frederiksberg har de to besluttet at fortsætte diskussionen om bæredygtighed i det slidte sofaarrangement på Elbæks kontor. Et emne, der står øverst på Alternativets politiske dagsorden.

Ved siden af dem sidder Jonas Rasmussen og lytter. Men pludselig bliver han en mulig løsning på et helt konkret brug-og-smid-væk-dilemma. Midt i snakken om, at Ikea måske i fremtiden vil indkøbe gamle møbler, vender Elbæk sig nemlig mod ham.

»Har du brug for en dobbeltmadras«, spørger han og forklarer, at han skal flytte og forgæves har forsøgt at komme af med den og et Ikea-skab.

»Det kunne faktisk godt være«, siger en tydeligt overrasket Jonas Rasmussen.

Han lover at overveje tilbuddet.

Klokken 12.10

Der er godt fyldt i Folketingets restaurant, Snapstinget, da Jonas Rasmussen og Uffe Elbæk sammen med Alternativets nyeste folketingsmedlem finder et ledigt bord at indtage dagens suppe med broccoli ved. 36-årige Julius Graakjær Grantzau overtog 1. november 2018 medstifter af Alternativet Josephine Focks plads i Folketinget og tager derfor imod Elbæks råd til at begå sig på Christiansborg.

Efter valget kan Elbæk komme til at vejlede mange flere nye alternative politikere, for fire af den ti mand store folketingsgruppe genopstiller ikke, og Rasmus Nordqvist ryger til Bruxelles, hvis han bliver valgt til Europa-Parlamentet.

Men at halvdelen af gruppen stopper, bekymrer bestemt ikke den alternative partileder.

»Vi står fem gange så stærkt, som vi stod sidste gang«, siger han selvsikkert, da Jonas Rasmussen senere på dagen spørger ind til emnet.

»Jeg var den eneste af dem, der kom ind i 2015, der havde parlamentarisk erfaring. I den gruppe, der stiller op nu, vil halvdelen af gruppen have parlamentarisk erfaring, hvis de bliver genvalgt«, uddyber Elbæk.

Klokken 13.00

Tilbage på Elbæks kontor sidder nu tre mænd omkring et stativ med en lang mikrofon og et virvar af ledninger. Sammen med en forsker fra CBS skal han deltage i en podcast om ledelse.

Kun få minutter inde i samtalen bliver optagelsen imidlertid afbrudt. Dung-dung, dung-dung, dung-dung, lyder det højt fra rummets vægur. Samtidig lyser et lille M op under den runde urskive.

Det betyder møde i folketingssalen. Og når A’et ved siden af blinker, har folketingsmedlemmerne syv minutter til at nå til afstemning i salen, forklarer Uffe Elbæk, mens de tre mænd og Jonas Rasmussen ser undrende mod uret.

Da mikrofonen igen er tændt, går snakken om ledelse. Og om tilliden til de folkevalgte, som, konstaterer Elbæk, er udfordret.

Foto: Emma Sejersen Midt på dagen skal Uffe Elbæk deltage i en podcast om ledelse. Jonas Rasmussen er selvfølgelig med, nu han har fået mulighed for at følge Alternativets leder en dag i Folketinget.

Midt på dagen skal Uffe Elbæk deltage i en podcast om ledelse. Jonas Rasmussen er selvfølgelig med, nu han har fået mulighed for at følge Alternativets leder en dag i Folketinget. Foto: Emma Sejersen

Da Alternativet blev lanceret i efteråret 2013, var det da også med en drøm om at ruske op i den eksisterende politiske kultur for at skabe inddragende politiske arbejdsgange og sikre en høj tillid mellem borgere og folkevalgte. Flere uheldige sager har dog fået kommentatorer og politiske modstandere til at stille spørgsmål ved, hvor god en politisk kultur det er lykkedes partiet at skabe.

Som da det i 2017 kom frem, at ansatte på Christiansborg havde klaget over en udpræget ’festkultur’ på arbejdspladsen, at en ledende medarbejder havde fået en skriftlig advarsel for at have optrådt uprofessionelt og seksualiserende, og at en anden var blevet opsagt og herefter genansat efter anklager om et overgreb på et yngre medlem af partiet.

Og da det samme år viste sig, at en chef i partiet havde opfordret ansatte og politikere til at indsende intime billeder, som skulle bruges til en kollage på Alternativets stamværtshus, og som Uffe Elbæk ifølge en intern mail støttede.

Eller da partiets kulturborgmester, Niko Grünfeld, i efteråret 2018 gik af efter at have haft rod i sit cv og havde modtaget kritik for at have indrettet sit kontor med nye møbler for 130.000 kroner. I kølvandet fulgte et borgmestervalg, hvor de tre kandidater ikke måtte tale med pressen, på trods af at Alternativet normalvis prædiker åbenhed.

I efteråret 2018 blev Alternativet heftigt kritiseret for dobbeltmoral, fordi flere af dets ledende figurer, inklusive Elbæk selv, har tilbagelagt mange kilometer med fly de seneste år, selv om partiet går ind for at begrænse udledningen af CO 2 – blandt andet ved at mindske flytrafikken.

Senest har medlemsflugt, dårlige meningsmålinger og uro i egne rækker plaget partiet. Særligt bemærket blev en lækket intern mail, hvor den tidligere borgmester, Niko Günfeld, anklager Alternativets top for at være roden til en »syg kultur«.

»Det er, som om der er den her historie om Alternativet som nogle, der prøver at gøre noget umuligt. Men som så alligevel ikke helt lykkes med det. Som stiller meget høje krav til sig selv. Men urealistiske eller overambitiøse krav«, siger Jonas Rasmussen, efter podcastfolkene er smuttet, og han og Elbæk sidder over for hinanden i de brune læderstole.

I 2015 var vi helt spritnye. Ingen kunne klandre os for at have været en del af nogle bestemte beslutninger herinde på Christiansborg. Vi var helt rene, ikke? Uffe Elbæk, Alternativet

Alternativets politiske leder tager tilløb. Snakker om politiske modstandere, der planter negative historier i pressen, og om at skulle leve op til folks høje forventninger. Efter lidt tid lander hans fokus på det forestående valg:

»I 2015 var vi helt spritnye. Ingen kunne klandre os for at have været en del af nogle bestemte beslutninger herinde på Christiansborg. Vi var helt rene, ikke? Det var totalt David og Goliat – altså vi lavede noget, som alle sagde var umuligt, osv., osv. I dag, tre et halvt år senere, tror jeg, mange har glemt, at vi er helt nye. Og har det sådan: I er ligesom alle de andre partier. Der skal vi ud at finde ud af, hvordan får vi manifesteret, at vi gør faktisk tingene på en helt anden måde. Stadigvæk«, siger han.

I Jonas’ hverdag fylder politik ikke meget. Men når han og vennerne drikker en øl, kan de godt komme til at snakke om for eksempel uddannelsespolitik eller om, hvordan Alternativets grønne idealer hænger sammen med de mange flyrejser.

»Hele dramaet er: Siger vi et og gør noget andet«, siger Elbæk, da Jonas Rasmussen spørger ham ind til det umiddelbare paradoks.

»Jeg synes, at vi på alle måder lever flot op til vores ambitioner. Så er der nogle gange, vi laver nogle fejl, og dem må vi stå ved. Og vi bliver ved med at lave fejl. Men sammenlignet med andre partier ligger vi altså, jeg ved ikke hvor mange kilometer, over dem ambitionsmæssigt på det her område«, fortsætter han og peger på, at partiet CO 2 -kompenserer.

Det dækker over, at Alternativet køber aflad ved at pålægge sig selv en CO 2 -afgift, når de flyver i arbejdssammenhænge. Pengene går for eksempel til bevarelse af verdens skove, fortæller Elbæk, men understreger, at der er forskel på arbejde og privatliv.

»Jeg bestemmer selv, hvor jeg holder ferie, og hvor jeg ikke holder ferie«, siger han.

Klokken 13.50

Tidsplanen er skredet, men Uffe Elbæk kræver en timeout. Han skal svare på de mange nye mails i sin indbakke, og den slags gør han altid selv, siger han og placerer et par firkantede sorte briller på næsetippen. De næste 15 minutter er dedikeret til iPhonen.

»Det er godt nok vildt, at han svarer på alle mails selv«, siger Jonas Rasmussen, da han sammen med Politiken venter i et tilstødende rum.

Foto: Emma Sejersen I Folketingets grundlovslokale møder Uffe Elbæk en gruppe ansatte med særlige behov fra den alternative arbejdsplads Café Ingeborg i Ringsted. De vil gerne vide, hvordan Elbæk vil passe på jorden. Både Elbæk og Jonas Rasmussen går særligt op i klimadagsordenen.

I Folketingets grundlovslokale møder Uffe Elbæk en gruppe ansatte med særlige behov fra den alternative arbejdsplads Café Ingeborg i Ringsted. De vil gerne vide, hvordan Elbæk vil passe på jorden. Både Elbæk og Jonas Rasmussen går særligt op i klimadagsordenen. Foto: Emma Sejersen

Klokken 14.10

I grundlovsværelset på 1. sal i Folketingets store åbne vandrehal sidder omkring ti ansatte fra Café Ingeborg i Ringsted og venter på Uffe Elbæk. Det er mennesker med hjerneskade, udviklingshæmning, autisme eller psykisk sårbarhed, der er kommet for at se Christiansborg og møde den alternative partileder.

Uffe Elbæk møver sig over et af af bordene i den firkantede stoleopstilling, og som han står i midten, får han pludselig øje på et velkendt ansigt.

»Du har været kæreste med vores pædagog«, fniser flere af de fremmødte.

Det er rigtigt, medgiver Elbæk grinende, og fortæller, at de for 40 år siden studerede sammen.