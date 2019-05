Rasmus Paludan kommer på stemmesedlen på Sjælland

For de over 615.000 vælgere i Sjællands Storkreds bliver det muligt at stemme personligt på Stram Kurs' stifter og partileder, Rasmus Paludan. Han har nemlig valgt at stille op i Sjællands Storkreds, oplyser han til TV Syd.

»Det valg er truffet ud fra sikkerhedsmæssige og logistiske årsager. Jeg er omgivet af livvagter, og som partileder er det mest praktisk at være nær hovedstaden«, siger Rasmus Paludan til TV Syd.

Stram Kurs-stifteren har tidligere luftet tanken om, at han ville stille op i Sydjyllands Storkreds.

Dér ville han skulle konkurrere om stemmerne med partilederne fra Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, og Nye Borgerlige, Pernille Vermund, der begge er opstillet i Sydjylland.

I Sjællands Storkreds kommer Rasmus Paludan op imod statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der er opstillet i Køge.

Ved det seneste valg blev der valgt 27 folketingsmedlemmer fra Sjælland Storkreds.

ritzau