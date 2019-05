Politisk redaktør: Velfærdsløftet er en stor melding, der rykker Løkke tættere på S og skaber splid i blå blok

FOR ABONNENTER

Lars Løkke Rasmussens (V) velfærdsløfte til 69 milliarder kroner over seks år - lidt over ti milliarder om året - er et opgør med statsministerens egen ide om nulvækst, som han gik til valg på sidste gang. Dermed træder han et stort skridt ind mod midten og neutraliserer et af rød bloks mest effektive våben i valgkampen: at nulvækst reelt betyder nedskæringer, når kommer flere børn og flere ældre.