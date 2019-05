Løkkes velfærdsløfte løfter næppe velfærden

FOR ABONNENTER

De udskældte besparelser på undervisning, uddannelse og kultur kan være fortid allerede fra næste år. Med et såkaldt velfærdsløfte til en pris på 69 milliarder kroner vil Venstre frem mod 2025 skrue op for, hvor mange penge der bliver brugt på den offentlige sektor, lyder det nu fra Lars Løkke Rasmussen. De penge skal blandt andet bruges på at annullere det sparekrav til eksempelvis gymnasier, universiteter og museer, som Venstre-regeringen selv indførte i 2015.