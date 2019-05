Løkke: Råderum giver plads til både velfærd og skattestop

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at både et skattestop og det såkaldte velfærdsløfte er muligt inden for det økonomiske råderum.

Det siger han ved Venstres kandidat- og hovedbestyrelsesmøde i Bella Center i København.

Tidligere søndag annoncerede partiet et skattestop, der betyder, at partiet efter et valg ikke vil træffe nye beslutninger om at hæve skatter eller afgifter, ud over det som allerede er fastsat.

Det gælder dog ikke aftaler, der allerede er indgået.

»Vi vil ikke gøre det dyrere at være dansker. Derfor går vi i Venstre til valg på et skattestop«, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fra talerstolen.

Venstres skattestop får en kølig modtagelse Venstre går til valg på et såkaldt velfærdsløft ledsaget af et skattestop. Det sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved Venstres kandidat- og hovedbestyrelsesmøde i Bella Center i København. Udmeldingen har fået politikere på tværs af partierne til tasterne. Her følger et overblik af nogle af reaktionerne. Jacob Mark, gruppeformand for SF: »Jeg tror, at de fleste kan se, at de nødvendige investeringer i velfærden ikke kan lade sig gøre med et skattestop. Og så handler det om, hvad man prioriterer, når man står i stemmeboksen«. Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten: »Enhedslisten er store tilhængere af skattelettelser. I bunden. Men de penge Venstre har brugt til skattelettelser, 21 mia. bare den sidste valgperiode, er primært kommet de rigeste til gode. Velfærden, arbejdsløse og klimaet kommer i anden række. Det her er jo reelt Løkkes løfte om at fortsætte den linje«. Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative: »A = skattehop. V = skattestop ... Men altså, det er borgernes penge. Lad dem beholde nogle af dem selv. Vi har før kæmpet skattelettelser hjem«, skriver han blandt andet på Twitter. Vis mere

God økonomisk form

Venstre annoncerede for en lille uge siden et løfte om 69 milliarder kroner - akkumuleret - til velfærd frem mod 2025.

Og Løkke mener, at begge dele kan lade sig gøre, da Danmark er i 'økonomisk god form'.

»Der er råd til at lade velfærden følge befolkningsudviklingen uden skattestigninger, og der er faktisk også flere penge i råderummet end det - penge som eksempelvis kunne bruges til at lette skatten i bunden«, siger han.

ritzau