Kristian Madsen: Nedsmeltning truer Thulesen Dahl efter intern kritik af DF-kurs

Det antidemokratiske højre, som Dansk Folkeparti blev skabt i opposition til, truer med at slå bunden ud af Dansk Folkeparti.

FOR ABONNENTER

Destruktionen af Dansk Folkeparti er dette valgs store historie. I den seneste meningsmåling fra megafon er partiet næsten halveret. De 15 mandater partiet blev polstret med ved valgsejren i 2015, er for længst sat til, og nu er Dansk Folkeparti tæt på at ryge under 10 procent og bliver overhalet af Enhedslisten som Danmarks tredjestørste parti.