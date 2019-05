Tv-station vil give folketingskandidater stød under valgdebat

Hvis de deltagende politikere i en livedebat på TV2 Øst afbryder hinanden, taler i floskler eller går efter modstanderne personligt, så resulterer det i et elektrisk stød.

Sådan lyder konceptet for en politisk debat forud for folketingsvalget, der vises live 30. maj. Formålet er ifølge TV2 Øst at nå de unge seere, der er sjældne gæster i den politiske samtale, forklarer tv-stationen.

Men konceptet har nu fået Venstre-kandidaten Morten Dahlin, der skulle have repræsenteret sit parti, til at trække sig fra debatten.

Det skriver Berlingske.

»Det er et latterligt koncept, der tager den politiske debat ned på et niveau, hvor den ikke hører til«, siger Morten Dahlin til avisen og kalder formatet en hån mod den politiske samtale.

»Der er mange andre måder, man kan lave politisk debat sjovt og anderledes og interessant på, end ved at give folk stød på live-tv«.

Udstyres med stødarmbånd

Debatten foregår mellem kandidater, der stiller op i Sjællands Storkreds. De udstyres inden debatten med stødarmbånd, som vil give 'forholdsvis milde' stød, oplyser TV2 Øst i invitationen.

Det er den 21-årige influencer Mads Marius, der beslutter, hvornår og hvem der skal have stød.

Hos TV2 Øst forklarer nyhedschef Anders Riisgaard, at konceptet er et forsøg på at facilitere en ny slags debat, der taler til yngre vælgere.

»Der bliver lagt få regler ned, blandt andet at man ikke må afbryde hinanden, og så kan man ellers have en fuldstændig saglig debat - med det her sjove twist, at hvis man bryder reglerne, så får man et lille rap over nallerne«, siger Anders Riisgaard til Berlingske.

Det er dog ikke første gang, at de danske vælgere har oplevet alternative debatformer.

Under valgkampen i 2011 arrangerede TV2's hovedkanal en livedebat, der var arrangeret som en håndboldkamp med dertilhørende pointgivning og lydeffekter.

Debatten blev efterfølgende kritiseret fra flere sider for at vægte underholdning over substans.

ritzau