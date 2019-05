Fra ble til ph.d.: Politikerne vil helst ikke diskutere emnet, men her er guiden til valgkampens uddannelsesspørgsmål

FOR ABONNENTER

Skole og uddannelse giver tit ballade og diskussioner i Folketinget. Hver gang der skal ændres på noget på skoler, gymnasier eller erhvervsuddannelser, tørner de partipolitiske interesser sammen, og det kræver lange og seje forhandlinger at nå til et resultat, som et bredt flertal vil stemme for. Men under valgkampen har der foreløbig været ret stille om emnet.