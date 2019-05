Venstrefløjen afviser SV-regering: Det bliver uden vores mandater

Hvis Lars Løkke Rasmussens tanker om en mulig SV-regering skal blive til virkelighed, bliver det hverken med stemmer fra Enhedslisten eller SF.

De to partier kan ikke se sig selv som en del af et flertal i Folketinget, som Venstre indgår i.

»Venstre har i fire år ført en politik, der ikke var ambitiøs nok på klimaområdet, partiet vil ikke styrke velfærden på den måde, som vi vil, og Venstre vil ikke afskaffe kontanthjælpsloftet«.

»De vil modarbejde den politik, vi vil føre, og derfor kan vi selvfølgelig ikke støtte det«, siger Jacob Mark, der er gruppeformand for SF.

Han er glad for, at Løkke under valgkampen har tilkendegivet, at han bakker op om SF-mærkesager som flere penge til uddannelse og til igen at tage imod kvoteflygtninge.

»Men medmindre Venstre hen over natten pludselig bliver et solidarisk og grønt parti, så tror jeg ikke på støtte fra SF til en SV-regering. Vi har to forskellige retninger«, siger han.

Pernille Skipper, der er politisk ordfører for Enhedslisten, kan heller ikke blåstemple en SV-alliance.

»Hvis Løkkes forslag bliver til virkelighed, bliver det en spildt chance for at gøre noget for vores klima og vores velfærd«.

»Hans velfærdsløfte går jo kun ud på lige præcis at bruge så mange penge, så det svarer til status quo. Så bliver det jo ikke bedre, end det er nu«, siger hun.

Skipper afviser klart, at partiet kan indgå i et samarbejde om en regering, som Venstre er en del.

»Jeg kan klart afvise, at vi kommer til at støtte en SV-regering«.

»Jeg vil også gerne opfordre Socialdemokratiet til at afvise det meget klart, så vi kan slå fast, at en stemme på S ikke risikerer at blive en stemme på Lars Løkke Rasmussens politik«.

