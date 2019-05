Politikens Valgfart møder grænsesøgende vælgere i Fleggaard: »Jeg synes, der har været meget flygtningesnak. Det er blevet for stramt«

Politikens Per Munch er taget på ’valgfart’ for at høre vælgerne, hvad de mener, valget handler om. Syd for grænsen møder han entreprenøren fra Silkeborg, der synes, at DF er blevet for slapt.