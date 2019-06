FOR ABONNENTER

Det er her, ordet ’Danmark’ for første gang er ridset ind i en sten for godt 1.000 år siden af Gorm den Gamle. Og det er her, hans søn Harald Blåtand omkring år 965 på den større sten ved siden af skrev om, at danerne nu havde forladt vikingetiden for at blive kristne. Selv om det kun gjaldt et fåtal.