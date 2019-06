Politikens Valgfart besøger Hvidsten Kro: »Jeg har heller ikke noget imod de nye danskere, der kommer. Det er dejligt«

SERIE

Valgfart 19: Hvidsten Kro, nord for Randers

Politiken valfarter til Danmarks demokratiske­ mødesteder fra fortid og nutid og spørger, hvad folk synes, valget egentlig handler om.

Ottende stop er Nord for Randers, Hvidsten Kro, et mødested for danskere på landevejen siden 1600-tallet.

