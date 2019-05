Mette Frederiksen: »Klimakrisen er reel. Den findes. Og den vil forandre vores samfund på en indtil nu uset måde, hvis ikke vi får den løst«

Med et nyt bindende mål for reduktionen af drivhusgasser i 2030 vil Mette Frederiksen skrue op for klimakampen. Men hun sætter også en grænse for, hvor langt hun vil gå, når det gælder konkrete virkemidler.