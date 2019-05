Mette Frederiksen: »Vi har som menneskehed bevist mange gange, at vi kan opnå nærmest det uopnåelige, hvis vi tænker os om«

Med et nyt bindende mål for reduktionen af drivhusgasser i 2030 vil Mette Frederiksen skrue op for klimakampen. Men hun sætter også en grænse for, hvor langt hun vil gå, når det gælder konkrete virkemidler.