Uddrag fra Løkke-bogen: Jeg prøver at være den voksne; men jeg skal ikke skyde på andre, for det er klart, at spillet om magten også låser én

Lars Løkke Rasmussen detonerede en bombe i fredags. I en ny interviewbog med titlen ’Befrielsens øjeblik’ åbner han op for, at Venstre danner regering med Socialdemokratiet efter Folketingsvalget 5. juni. Bomben gik af lige op i hovedet på både hans partifæller og socialdemokraterne. Ingen var briefet på forhånd. Vi bringer her et uddrag fra bogen, hvor han fortæller om sine overvejelser omkring en SV-regering.