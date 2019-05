Kom og besøg os: Fra mandag bringer vi vælgerne og politikerne tættere sammen

Findes der noget bedre sted at tage pulsen på en allerede underfundig valgkamp, end på politikernes arena?

Formentlig ikke, og derfor satte Politiken lørdag sit valgtelt op på Christiansborgs Slotsplads.

Et hvidt havetelt med et stort fedt ’Politiken’-logo over indgangen markerer, at du er kommet til rette sted.

Politikens valgtelt Foreløbigt program 20. maj Kl. 16-17.30: Åbningsfest. Pernille Rosenkrantz Theil (S) og Martin Geertsen (V) debatterer rød og blå bloks markante stridspunkter. Bladtegner Roald Als viser sine personlige favoritvalgtegninger frem. 21. maj Kl. 15-15.45: Politikens Dialogpris.

Kl. 16-16.45: Mød Politikens politiske redaktion.

Kl. 19-21: Hvad med IT-politikken? Debatarrangement arrangeret af Ethereum Meetup i samarbejde med Det IT 22. maj Kl. 15-16: Klimakamp, landbrugspolitik og EP-valg Arrangeret af Så er det nu: Gør valget grønt.

Kl. 16.30-17.15: Min bedste politiske modstander - med Rasmus Jarlov + Lisbeth Bech Poulsen.

KL. 17.30-19: Politisk kommunikation - en kampsport for eliten? Arrangeret af DJ Kommunikation 23. maj Kl. 17.30-18.30: Hør fire LGBT-kandidaters bedste bud på regnbuepolitik. Arrangeret af LGTB-komiteen. Vis mere

Fra mandag 20. maj og valgkampen udbydes der daglige debatarrangementer, hvor vælgere kan blive klogere på, hvad politikerne egentlig mener, og hvordan de har tænkt sig at håndtere nogle af denne valgkamps store emner.

»Det er et forsøg på at bringe politikere og vælgere tættere på hinanden. I en tid, hvor der er så meget mistillid til politikere, synes vi, det er særligt vigtigt, at man kan komme og møde politikerne face to face. Derfor har vi inviteret dem herned for at have forskellige debatter«, fortæller Politikens Livechef, Louise Grau, mens hun hænger en karikaturtegning af Uffe Elbæk (Å) op på teltets hvide væg.

Åbner mandag

Mandag 20. maj åbner ballet, og avisen inviterer på et glas vin og efterfølgende politisk slåskamp mellem Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og Martin Geertsen (V), der diskuterer rød og blå bloks mest markante stridspunkter. Politikens chefredaktører og politiske redaktører kommer med deres foreløbige valganalyser, ligesom bladtegner Roald Als viser sine personlige favorit valgtegninger gennem tiden.

Programmet bliver opdateret løbende, men man kan allerede nu se frem til blandt andet Politikens Dialogpris og klima- landbrugs- og IT-debatter, der alle bliver modereret af Politiken-medarbejdere.

»Det er også et forsøg på at åbne avisen op, så man kan komme og møde vores folk og vores politiske redaktion. Man kan få et indblik i, hvordan vi arbejder og prioriterer, og man er velkommen til at komme med inputs. Hvad synes vælgerne, er vigtigt at vi skriver om i Politiken?«, siger Louise Grau.