»Skam jer!!« Venstreradikale aktivister forarger minister med 'Fuck Politiet'-plakater

Straffen for hærværk

Strafferammen for at udøve hærværk på en eller flere valgplakater er helt op til 6 års fængsel, hvis hærværket er politisk motiveret.

Reelt når straffen dog sjældent op i den størrelsesorden. I en af de seneste domme for hærværk mod valgplakater blev en 22-årig mand idømt fire dagbøder á 200 kroner samt en erstatning til de to kandidater hærværket gik ud over. Erstatninger 250 kroner til hver af de to, skriver DR.

Kilder: DR, BT