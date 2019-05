Morten Østergaard efter Mette F's melding: »Vi kan jo ikke tvinge nogen til at blive statsminister mod deres vilje«

Mette Frederiksens advarsel om, at manglende støtte til hendes udlændingepolitik kan udløse et nyvalg, afvises af den radikale leder.

Socialdemokraternes Mette Frederiksen vil holde fast i udlændingepolitikken.

De radikales Morten Østergaard vil have den lempet mærkbart.

Og der står de så, de to partier, der kan blive afhængige af hinanden efter folketingsvalget i begyndelsen af juni. For hvordan skal der være et andet regeringsflertal, hvis der ikke kan findes fælles fodslag på den anden side af folketingssalen? Det spørgsmål står tilbage efter den TV2-debat mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvor den socialdemokratiske leder holdt fast i det, hun betegner som den brede udlændingepolitik.

Kan hun ikke få flertal bag sig, så kan det jo ende med et nyvalg, advarer Frederiksen.

Ingen tvang

Svaret fra Morten Østergaard er klart: »Vi kan jo ikke tvinge nogen til at blive statsminister mod deres vilje«, siger han i et interview med TV2.

»Men det, vi kan tvinge dem til, det er jo at vælge: Vil man fortsætte med den kurs, vi har set med Dansk Folkeparti, hvor vi får Sjælsmark Kaserne, udvisningsøer, sager som lille Mint fra Køge, der ikke kunne få lov at bo her i Danmark med sin familie. Eller skal vi sætte en ny retning, hvor det handler om at løse de reelle problemer og skabe tryghed for borgerne ved at vi har styr også på den næste flygtningekrise«, siger han.

»Det er det valg, jeg må insistere på, der skal træffes«, erklærer den radikale formand.

»Vi kan ikke bare lægge stemmer til en blind fortsættelse af den nuværende regerings symbolpolitik inspireret af Dansk Folkeparti. For os handler det om at sætte en ny retning«.