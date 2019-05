Samuelsen udgiver pludselig en bog om livet i regering

Da der i 2016 skulle fordeles ministerposter i den siddende VLAK-regering, var det nemt.

Sådan lyder det i udenrigsminister og partileder i Liberal Alliance Anders Samuelsens nye bog 'Ikke for mine blå øjnes skyld', der udkommer mandag.

Bogen beskriver blandt andet forløbet optil, at Venstre udvidede regeringen med De Konservative og Liberal Alliance.

»Til sidst manglede vi kun at diskutere ministerposter, og det gik faktisk ret nemt. Vi havde en forventning om at kunne få højst fem. Fire ville også være til at leve med, vi havde trods alt kun 13 mandater mod Venstres 34«, står der i bogen.

Men det endte med at blive flere ministertaburetter, end hvad LA havde regnet med, og der var stort set frit valg.

»I hvert fald sagde Søren Pape med det samme, at de ville have tre ministerier, og at Liberal Alliance skulle have seks, og så kunne Venstre få resten. Det kom noget bag på Lars Løkke, men han samlede sig hurtigt og sagde, at det var i orden. Blot Venstre fik Statsministeriet og Finansministeriet, kunne vi vælge, hvad vi ville have«, lyder det.

Det endte ifølge bogen med, at Liberal Alliance kunne være førstevælger, da de er et større parti end De Konservative.

Hvis tiden spoles lidt længere tilbage, var alt dog ikke fryd og gammen i blå blok. Samuelsen truede længe med at vælte den Venstre-regering, der sad inden Liberal Alliance og De Konservative kom med.

Samuelsen havde et krav om at få topskatten lettet med fem procentpoint. Det ville Venstre-regeringen dog ikke indfri. LA droppede kravet og endte i stedet i seks ministerier med dertil hørende biler.

Bogen beskriver også, at forhandlingerne mellem de tre partier var 'tophemmelige'. Blandt andet ringede politisk kommentator Hans Engell flere gange for at få det bekræftet, men partiet benægtede.

Også den mangeårige LA-støtte og erhvervsmand Asger Aamund ville gerne have det bekræftet - uden held. Den eneste, der fik noget at vide, var Lars Seier, der også har kastet penge i projektet Liberal Alliance.

»Han blev enormt stolt og syntes, det var fantastisk. Han var slet ikke i tvivl om, at det var det rigtige, selv om vi ikke kunne holde den ideologiske fane så højt, når vi var en del af regeringen, lyder det i bogen.

Bogen præsenteres på en reception på Christiansborg i dag.

Den kommende ugen efter, at en opsigtsvækkende samtalebog med Lars Løkke Rasmussen blev udgivet. I den bog åbnede statsministeren for et regeringssamarbejde med Socialdemokraterne.

ritzau