Overblik: Sådan vil S skaffe milliarder til velfærd

Socialdemokratiet vil øge statens udgifter, så der kan sendes flere penge til blandt andet sundhedsvæsen og velfærd.

Partiet har fremlagt en økonomisk plan frem mod 2025, som indeholder offentlige udgifter for 37,4 milliarder kroner mere i forhold til i dag.

Det økonomiske råderum, der er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025, skal stå for 27,8 milliarder kroner af de 37,4 milliarder, Socialdemokratiet vil bruge.

Få her et overblik over, hvordan partiet vil skaffe de sidste 9,6 milliarder kroner:

Tre milliarder kroner skal komme fra et loft over det offentliges brug af konsulenter.

2,4 milliarder kroner skal komme fra tilbagerulning af skattelettelser.

Det omfatter blandt andet skat på at arve virksomheder og skat på kapitalindkomster som aktier.

1,5 milliarder kroner skal komme fra 'samfundsbidrag' fra den finansielle sektor.

»Den konkrete finansieringsmodel skal udarbejdes i samarbejde med sektoren selv«.

700 millioner kroner skal komme ved at fastholde skat på fri telefon og internet.

»Det (fritagelsen red.) er en skjult topskattelettelse, som især gavner dem med de højeste lønninger«, mener Socialdemokratiet.

600 millioner kroner skal komme fra satspuljen, der nu er penge taget fra pensioner og øremærket sociale tiltag.

500 millioner kroner skal komme fra, at arbejdsgivere betaler en større del af udgifterne til sygedagpenge.

»Som en del af finansieringen af Socialdemokratiets sundhedsudspil vil vi forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode fra 30 til 40 dage, oplyser partiet.

500 millioner kroner skal komme fra privatskoler og restriktioner på, hvor meget uddannelser på bruge på at reklamere for sig selv.

300 millioner kroner skal komme fra nye afgifter på plastik og kemi, blandt andet phtalater og PVC.

200 millioner kroner skal komme fra at øge arbejdsskadeafgiften, som virksomheder betaler.

Kilde: Socialdemokratiets udspil 'Gør gode tider bedre - for alle'

ritzau