Topfolk i Venstre er modstandere af permanent grænsekontrol, som Løkke og Støjberg har lanceret

Inger Støjberg og 19 andre venstrefolk har sagt, at de er uenige i, at der bør indføres permanent grænsekontrol. I går præsenterede Støjberg og Løkke selvsamme forslag.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og integrationsminister Inger Støjberg præsenterede i går et nyt Venstre-udspil om, at det skal være muligt for Danmark at indføre permanent grænsekontrol.

Sammen med partiets spidskandidat til Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard, stod de ved grænsen i Kruså og fremlagde deres plan.

Ikke desto mindre har 20 af Venstres folketingsmedlemmer og ministre svaret i en kandidattest hos Berlingske, at de er helt uenige eller overvejende uenige i at Danmark skal have permanent grænsekontrol.

Flere prominente Venstre-politikere er blandt dem, der betegner sig selv som overvejende uenige i, at Danmark skal have permanent grænsekontrol: udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg næstformand og finansminister, Kristian Jensen, gruppeformand Karen Ellemann, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og EU-ordfører Jan E. Jørgensen.

Blandt de meget uenige i indførslen permanent grænsekontrol er uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Lars Løkke Rasmussen har ikke svaret på kandidattesten. Til pressemødet i går sagde han:

»Vi er nødt til at se i øjnene, at vi skal have permanent grænsekontrol. Vi står med nogle udfordringer, som er kommet for at blive - migrationspres, grænseoverskridende kriminalitet og terrortruslen«, sagde Lars Løkke Rasmussen ifølge Ritzau.

»Derfor har vi som nationalstat brug for at passe på vores grænser, og derfor skal vi have udviklet et nyt Schengen-system, der giver os mere politisk ejendomsret over vores egen grænse«, fortsatte statsministeren.

Inger Støjberg supplerede:

»Tiden kalder på en anden og mere fleksibel løsning, og der er heldigvis også et ønske hos andre lande om, at det her bliver ændret«.

Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg forklarede, at de mener, det er uholdbart, at Danmark skal søge om fornyet tilladelse til at forlænge grænsekontrollen hver andet år, som reglerne er nu.

Alligevel har Støjberg altså svaret, at hun er overvejende uenig i at indføre permanent grænsekontrol.

Til Berlingske forklarer Inger Støjberg, at hun i længere tid har arbejdet med at få Schengen-reglerne ændret. Det får Berlingskes journalist til spørge, hvorfor hun ikke svarede, at hun var overvejende enig i at indføre grænsekontrol:

»Jo, men nu er det ikke alting, man kan fortælle om, og slet ikke når man arbejder med europæiske parter«, svarer hun.

Politiken arbejder på at få en kommentar fra Inger Støjberg.