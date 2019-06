Sophie Løhde om sin bedste politiske modstander: »Hun argumenterer på en ordentlig måde for sine holdninger og synspunkter«

Sophie Løhde (V): »Jeg vil gerne fremhæve Stine Brix (EL). Vi er bestemt ikke enige om alt, men jeg har stor respekt for hende. Ikke mindst, fordi hun har en meget saglig og faglig tilgang til de sager og ofte komplekse problemstillinger, som vi arbejder med på sundhedsområdet. Stine kan man også stole på. Et ord er et ord, og vi har sammen lavet mange politiske aftaler på sundhedsområdet. Hun argumenterer på en ordentlig måde for sine holdninger, og så har hun en enestående evne til at lytte til andre. Selv om jeg gerne ser, at Enhedslisten får færre folketingsmedlemmer, er jeg ærgerlig over, at hun ikke længere vil være blandt de 179 mf’er.«