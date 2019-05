Besøg Politikens valgtelt

ONSDAG 22. MAJ

Kl. 15-16 Klimakamp, landbrugspolitik og EP-valg

Arrangeret af Så er det nu: Gør valget grønt

Landbruget fylder rigtig meget i EU’s hverdag, men næsten ingenting i EP-valgkampen. Der er ingen spørgsmål om landbrug i de forskellige kandidattest op til valget, selvom landbrug udgør halvdelen af EU’s budgetter. Det kommer til at ændre sig, for landbruget er en vigtig del af svaret på klima- og miljøspørgsmålet. Kom og bliv klogere på, hvor kampene står i EU’s landbrugspolitik lige nu.

Kl. 16.30-17.15 Min bedste politiske modstander - med Rasmus Jarlov + Lisbeth Bech Poulsen

Hvordan får man en god og saglig debat med dem, man er uenig med? Det giver erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og Lisbeth Bech Poulsen (SF), deres svar på, når de sammen debatterer den gode debats anatomi. Hør dem fortælle om, hvad der gør dem til hinandens bedste politiske modstandere, og hvorfor respekten for modsatrettede synspunkter er vigtig.

KL. 17.30-19 Politisk kommunikation - en kampsport for eliten?

Arrangeret af DJ Kommunikation

I et forår præget af valgkamp inviterer DJ Kommunikation til debat om politisk kommunikation! Kom og få de aktuelle vinkler på valgkampene, når en valgforsker, en politisk analytiker, en samfundsredaktør og to tidligere særlige rådgivere bliver udfordret på de forskellige aktørers roller og ansvar.Kom med til en levende og provokerende debat og mød: Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab og valgforsker, Bent Winter, samfundsredaktør, Berlingske, Jens Ringberg, politisk analytiker, DR, Line Aarsland, kommunikationsdirektør, Egmont (og tidl. særlig rådgiver for Bertel Haarder) og Henrik Kjerrumgaard, White Cloud (og tidl. særlig rådgiver for Margrethe Vestager). Rulle Grabow modererer debatten.