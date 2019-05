Politiken og Lakserytteren undersøger: Hvad der er vigtigst for børnene i valgkampen?

Følger børn overhovedet med i politik? Hvilke politiske mærkesager går de op i? Ved de, hvem der er statsminister, og hvem der ellers gerne vil være det?

Og ved de i så fald, hvis de altså havde stemmeret, hvem de så ville stemme på ved det kommende folketingsvalg?

I samarbejde med Politiken har youtuber og influencer Rasmus Kolbe, der også går under navnet Lakserytteren, samlet en flok børn fra 6. og 7. klasse for at høre, hvad de tænker om dansk politik. For det kunne jo ske, at børn vidste mere, end hvad vi såkaldte voksne går og bilder os ind.

Mon ikke?

Vi har derfor spurgt ham, hvad han fandt ud af. Og ikke mindst hvad han i forvejen vidste:

Hvad er dit indtryk i forhold til børns viden om politik?

»Jeg tror, børns viden om politik er begrænset. Men jeg tror samtidig, at den er større, end vi tror. Børn ved og opsnapper mere, end hvad deres forældre måske tænker over. Måske kommer den viden ikke fra forældrene, men så får de input fra nyheder, venner og internettet«.

»Et godt eksempel er Rasmus Paludan. De fleste børn har nok set en video med ham på YouTube, før han stod og råbte ’vagt i gevær’ på nationalt tv. Dog er det nok de færreste forældre, som har taget snakken om Paludan med deres børn, før de selv fik nys om ham«.

I videoen giver de fleste af børnene udtryk for, at de anser klimaet for at være en af de vigtigste politiske mærkesager. Var det overraskende?

»På ingen måde. Nogle forældre kan sikkert blive mopset over, at deres børn vælger at pjække om fredagen for at klimastrejke. Men vi skal samtidig huske på, at vi har fortalt de her børn, at klimaet er ved at gå under. Det har vi fortalt dem, siden de gik i børnehave. Vi har bare ikke gjort noget ved det. Det undrer mig derfor slet ikke, at det er det, der er fokus på fra børnenes side«

Hvad har overrasket dig allermest i mødet med de her børn?

»Det overrasker mig, at få børn har styr på de forskellige partiers holdninger. Det er også svært at forstå på egen hånd. Et godt eksempel er igen Rasmus Paludan fra Stram Kurs. De fleste børn ser ham som en joke, et symptom på syg YouTube-prank-humor. Jeg tror, at hvis de virkelig tog hans formaninger seriøst, så ville stå ude på gaderne og demonstrere som med klimastrejken. Men på den anden side er det måske også meget fint, at de ikke bruger deres tid på det. Så hellere spille Fortnite!«.

Hvad er dit råd til forældre, som godt kunne tænke sig at blive bedre til at diskutere politik med deres børn?

»Fremgangsmåden må være ligesom med voksne. Det handler om at spørge: Hvad synes du om et givent emne? Der kan så ske det, at ens barn svarer, at de ikke forstår, hvad det handler om. Og så må man som forælder forsøge at sætte sine børn ind det. Nogle gange kan der også ske det, at man som forælder føler sig en smule usikker i den rolle. Forældre ved jo ikke alt. Men det her handler om dialog«.

»Det er generelt et problem, at vi danskere er så uinteresserede i politik, som vi er. Jeg tror, at det er vigtigt, at man som forælder tør snakke med sine børn om nogle større og vigtigere ting«.

»Hvis man først lærer at tale om politik, når man starter i 1.g, er man altså langt bagud«.