»Vi kommer ikke udenom en diskussion med landbruget«: S og SF lover en national naturplan

Hvis magten skifter efter folketingsvalget vil naturvenner, landbrug og skovbrug straks blive inviteret til trepartsforhandlinger og få 100 dage til at komme med konkrete bud på, hvordan der kan skaffes mere plads til naturen »i respekt for erhvervsinteresserne«, som det hedder i et udspil fra Socialdemokratiet og SF. Det lanceres på Naturmødet i Hirtshals torsdag.