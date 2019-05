FAKTA: Sådan vil Socialdemokratiet sætte ind mod ulovlig arbejdskraft

En central del af Socialdemokratiets helhedsplan for dansk udlændingepolitik bliver at slå hårdt ned på udnyttelse af ulovlig arbejdskraft.

Planen bliver præsenteret på et pressemøde fredag klokken 14.30, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Her er, hvad partiet konkret foreslår af tiltag for at gøre op med det ulovlige arbejdsmarked:

Det skal være muligt at fratage virksomhedsejere retten til at drive virksomhed ved brug af ulovlig arbejdskraft.

Bødestraffen for virksomhedsejere, der bruger ulovlig arbejdskraft, skal tredobles.

Der skal gives en permanent bevilling på 250 millioner kroner årligt til indsatsen mod social dumping og illegal arbejdskraft.

Der skal indføres id-kort for alle, der arbejder på en byggeplads.

Skattemyndighederne skal have adgang til byggepladser på privat grund.

Der skal være registrering af nyansatte og ansættelsesbevis på første arbejdsdag.

Der skal indføres kontantregistrering i digitale kasseapparater.

På transportområdet skal regler skærpes og kontrollen øges.

Kilder: Socialdemokratiet

