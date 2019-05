Valget Indefra: 58 forskere kalder Sjælsmark uværdig symbolpolitik

Grænsekontrollen har været en hel del dyrere end antaget, men hver en krone værd, fastholder Inger Støjberg (V). En række forskere råber op i debatten om Sjælsmark, og så stiller Enhedslisten – om end ganske kortvarigt – et ultimativt krav. Velkommen til Valget Indefra.

FOR ABONNENTER

Et beløb på 275 millioner kroner har flere gange figureret, når prisen på grænsekontrollen er blevet gjort op. Men nu påviser DR’s ’Detektor’, at det rent faktisk har været tre gange så dyrt at bevogte den danske grænse siden 2016.