Valget indefra: Dansk Folkeparti er »lidt forvirrede på et højere niveau«

Det var en vælgerlussing af de store, der søndag aften ramte Dansk Folkeparti. Også kulturminister Mette Bock (LA) må nu sige farvel til politik, mens SF’s Karsten Hønge er havnet i et luksus-dilemma.

FOR ABONNENTER

Med bare lidt over en uge til endnu et valg er Dansk Folkeparti i vildrede. Det siger næstformand Søren Espersen, efter at partiet blev mere end halveret ved EP-valget søndag.