Karsten Hønges valgtrick udløser vælgervrede: »Jeg er rasende. Det skulle du kraftedeme have sagt« 

På Karsten Hønges egen Facebook-profil er vælgerne ikke tilfredse med, at SF-politikeren opgiver sin plads i Europa-Parlamentet mindre et døgn efter, at 19.687 stemte ham til Bruxelles.

»Du er alt, hvad politikerlede er lavet af«.

Sådan skriver Carl Lorberg på SF-politikerens Karsten Hønges Facebook-profil få timer efter, det kom frem, at Hønge opgiver sit sæde i Europa-Parlamentet efter 19.687 havde sat kryds ud fra den bramfri politiker.

I stedet sender SF nu den 21-årige Kira Marie Peter-Hansen, der fik 15.765 stemmer, til Bruxelles. Her skal hun sidde sammen med spidskandidaten Margrete Auken.

I dagene op til Europaparlamentsvalget har meningsmålinger vist, at SF stod til to mandater. Derfor havde medierne forsøgt at få svar på, hvad Karsten Hønge ville gøre, hvis han blev valgt ind, da han også er kandidat til Folketinget ved valget grundlovsdag 5. juni.

Uden entydigt svar.

Hønge om Folketinget vs. EU-parlamentet

Karsten Hønge udtalte 23. maj til Berlingske, at det ville være partiledelsens beslutning, om han skulle opgive en eventuel plads i EU-parlamentet. Han kaldte Folketinget »sin førsteprioritet«. Politiken forsøgte 24. maj - to dage inden valget - at få Karsten Hønge til at præcisere, om han var klar på at blive medlem af EU-parlamentet. Det ønskede han ikke at svare på.

Indtil i går hvor det kom frem, at han overdrog pladsen til en partifælle.

Og det provokerede mange vælgere, der både på hans egen Facebook, men også på SF’s partiformand Pia Olsen Dyhrs Facebook i utvetydige vendinger skrev, hvad de mente.

Til Pia Olsen Dyhr skrev Carsten Esager: »Det blev så det sidste kryds ved SF. Så uartigt«.

Hun svarede kort efter, natten til tirsdag:

»Det er jeg vældig ked af. Margrete vandt jo tydeligt mandatet. Og nummer 2 var tæt, og så vurderede Karsten at han kunne hjælpe bedst i DK. Stemmerne går jo fortsat til SF og nu til Kira. Så jeg håber du vil genoverveje det. Karsten havde jo ikke i hans vildeste fantasi forestillet sig, at han blev valgt. I målingerne stod vi for en uge siden til blot et mandat«.

Ikke alle vælgere ser det sådan.

»Hej Karsten. Jeg syntes det er utroligt dårligt at stille op til EU og så sige nej, når du bliver valgt. Jeg havde aldrig stemt på dig eller på dit parti, hvis jeg vidste det. Jeg stemte personligt på dig, fordi du har en masse erfaring. Så skal min stemme ikke gå til sådan en ung uerfaren kvinde. Næste gang holder jeg mig til Socialdemokraterne«, skriver Bjarne Hejlskov:

»Nogle vil være trætte af situationen«

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra Karsten Hønge og Pia Olsen Dyhr uden held.

I 2018, da Karsten Hænge offentliggjorde sit EP-kandidatur spurgte Politiken ham:

Hvis du bliver valgt til EP enten sammen med Auken eller foran Auken, hvad gør du så?

»Så bliver jeg medlem af EU-Parlamentet, og så går jeg ud af Folketinget. Det er klart«, sagde Karsten Hønge.

Men åbenbart ikke.

SF’s pressefolk henviser i dag til gruppeformand Jacob Mark, som godt kan forstå, at der er nogle vælgere, der føler sig snydt.

»Det er klart, at der vil være nogle, der er trætte af situationen, men vi har hele tiden meldt ud, at Karstens Hønges førsteprioritet var Folketinget. Med det sagt så tror jeg på, at vi kunne have været bedre til at kommunikere det til vælgerne«, siger Jacob Mark.

Spurgt til om han frygter for vælgerflugt efter det, nogle vælgere kalder for »aftalt spil«, siger han tøvende: »Nej... Eller, det må vi tage som det kommer. Jeg håber bare på, at vores politik i sidste ende bliver mere afgørende«.

Jacob Mark kalder udskiftningen en ærlig sag og mener ikke, at der er nogen grund til at vælgerne skal forvente en undskyldning.

Også selvom der er SF-vælgere, der har en helt anden holdning til det.

For bølgerne er nemlig gået højt på Karsten Hønges Facebook profil. Her er et uddrag:

Jacob Selchau: »Jeg er rasende. Jeg stemte på dig. Og så var du ikke kandidat alligevel. Det skulle du kraftedeme have sagt, da du stillede op! Var det ikke dig, der havde slogannet ’ikke mere pis - klar tale.’Og derefter pisser du på de over 19.000, der stemte på dig«.

Andreas Peter Larsen: »Jeg er blevet pisset på med denne her uærlige omgang med den tillid, jeg viste Karsten Hønge«.

Peter Have: »Ok. En stemme jeg fortryder. Nu ved jeg da, hvilket parti jeg ikke skal stemme på næste gang. Hvornår er det lige, nå jo - næste uge...«