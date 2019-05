Mette Frederiksen: »Jeg går jo heller ikke og udtaler mig om alt muligt«

Det er helt almindelig god ledelse, at Socialdemokratiets ordførere skal aftale det med valghovedkvarteret, før de udtaler sig til pressen, mener den socialdemokratiske formand.

Den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, ser intet odiøst i, at hun selv og gruppeformand Henrik Sass Larsen har beordret partiets egne ordførere og folketingsmedlemmer til at kontakte partiets valghovedkvarter, hver gang pressen stiller dem et spørgsmål i valgkampen.