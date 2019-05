Overblik Her er Venstres 17 erhvervsinitiativer

Venstre fremlægger onsdag udspillet '17 initiativer for et stærkere erhvervsliv'. Her er et overblik over initiativerne i udspillet:

1. Skattestop: Venstre går til valg på et skattestop, som betyder, at ingen skat eller afgift bliver sat op, uden at andre skatter eller afgifter bliver sat tilsvarende ned. Venstre har dog undtaget enkelte områder som boliger og tobak fra skattestoppet.

2. Byrdestop: Venstre vil videreføre 'byrdestoppet', så virksomhederne ikke pålægges nye byrder, men får lettet byrderne med otte milliarder kroner frem mod 2025 i stedet for det nuværende mål på seks milliarder kroner.

3. Stop for overimplementering: Venstre vil fortsætte arbejdet mod 'overimplementering' af EU-regler, der kan skabe byrder for virksomhederne og hæmme deres konkurrenceevne til skade for vækst og arbejdspladser i Danmark.

4. Pulje til styrket konkurrenceevne: Venstre foreslår at afsætte en pulje på 300 millioner kroner om året til at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at sænke eller fjerne skatter og afgifter.

5. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft: Beløbsordningen skal forbedres med en ny landespecifik ordning, hvor beløbsgrænsen sænkes fra en løn på de nuværende cirka 427.000 kroner om året til 350.000 kroner om året for arbejdstagere fra top-30-lande med det største investeringsflow til og fra Danmark.

6. Gode uddannelser: Venstre vil fra næste år afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelse og undervisning og frigøre millioner af kroner til bedre uddannelse.

7. Livslang læring og efteruddannelse: Venstre vil invitere til nye trepartsforhandlinger for at sikre et yderligere løft i danske medarbejderes viden og kvalifikationer.

8. Bedre muligheder for medejerskab: Ordningen for medarbejderaktier skal styrkes, så en større del af medarbejdernes løn kan udbetales som medarbejderaktier.

9. Flere investeringer i iværksættere: For at styrke iværksætterkulturen i Danmark og forbedre iværksætternes adgang til risikovillig kapital i startfasen skal investorfradraget forhøjes fra 400.000 til 800.000 kroner fra 2020 for direkte investeringer og 250.000 kroner for indirekte investeringer.

10. Flere børsnoteringer i Danmark: Aktiesparekontoen skal forhøjes gradvist fra 50.000 kroner i 2019 til 200.000 kroner i 2022.

11. Familievirksomheder skal blive på danske hænder: Bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder skal holdes på fem procent fra næste år.

12. Iværksætteri på skoleskemaet: Entreprenørskabsundervisning skal være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser på hele området fra erhvervsuddannelserne til STX.

13. Iværksætterorlov: Studerende skal have mulighed for at tage iværksætterorlov i en periode på op til et år i løbet af en videregående uddannelse mod ikke at modtage SU eller dagpenge.

14. Førende på deleøkonomi: Venstre vil indgå aftale med deleøkonomiske tjenester i stil med aftalen med Airbnb.

15. Mere forskning i grøn teknologi: Venstre vil øremærke to tredjedele af væksten i forskningsreserven til grøn forskning. Det vil ifølge Venstre øge den grønne forskning med én milliard kroner i 2025.

16. Danmark som testland: Venstre vil undersøge mere fleksible udbud, som kan rumme de nyeste teknologiske løsninger, og så mindre virksomheder får bedre muligheder for at byde på offentlige opgaver.

17. Verdensmål som dansk konkurrencefordel: Venstre ønsker at samle staten, erhvervslivet og organisationer til en trepartsdrøftelse om, hvordan man fremmer FN's 17 verdensmål.

Kilde: Venstres udspil '17 initiativer for et stærkere erhvervsliv'.

ritzau