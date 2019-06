SF vil sætte stop for 'børnefabrikker'

»Små grupper er vigtige for børnenes udvikling og for at sikre ro. Det er paradoksalt, at der er strenge regler for, hvor mange grise der må gå i samme stald, samtidig med at vi stadigvæk taler om, at mange børn kan stuves sammen på lidt plads«, siger Elisa Rimpler, der hører fra sine medlemmer, at »jo større grupper, jo flere konflikter«.

En lidt mere blandet modtagelse lyder fra LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, der organiserer daginstitutionspædagoger i København. Formand Britt Petersen er enig i, at det er relevant at regulere børnegruppestørrelser, »men undskyld mig, det er ligegyldigt, hvor stor en institution er«.

»Det interessante er, hvordan ledelsen er sammensat. Man bør hellere bekymre sig om, at ledelsesspændet ikke bliver større, end at det er muligt at lave nærværende pædagogisk ledelse«, siger Britt Petersen.

Hun er mere interesseret i, at budgetloven lempes, så kommunerne får lov til at bruge de nødvendige ressourcer.

SF’s tanker mødes med direkte kølighed hos Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

»Jeg hører pædagoger efterlyse større tillid til, at de kan bedrive et ordentligt arbejde ... uden detailstyring. Så kan vi politikere skaffe penge til at ansætte flere pædagoger, til at styrke ledelsen og den pædagogiske kvalitet. SF’s udspil med stærkere styring bringer os ikke tættere på de mål«, siger den socialdemokratiske ordfører, der heller ikke vurderer, at store institutioner nødvendigvis er problematiske:

»Store institutioner laver tit underinddelinger i mindre enheder, så det er ikke relevant entydigt at regulere ovenfra. Det kan ligefrem være en fordel ved sygdom blandt pædagogerne, at en anden voksen, børnene kender fra institutionen, dækker ind«.

Venstre er heller ikke så varm på SF-udspillet. Det fremgår af et skriftligt svar til Politiken fra partiets politiske ordfører, Karen Ellemann. Uden at forholde sig konkret til børnegruppe- og daginstitutionsstørrelser skriver hun, at vejen frem, er en »minitrepart«, hvor relevante organisationer sammen med regeringen laver en plan for øget rekruttering, et løft af personalets kompetencer og begrænsning af bureaukratiet.