Paludan indfrier løfte: Svømmer over Lillebælt

Partileder for Stram Kurs Rasmus Paludan har været i vandet fredag morgen.

Han skriver på Twitter, at han her til morgen som lovet har svømmet tværs over Lillebælt.

Det var i maj sidste år, at Paludan i en Youtube-video lovede, at hvis det lykkedes at samle tilstrækkeligt med vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget, ville han tage turen over Lillebælt.

Tweetet indeholder et link til en Youtube-video, der dokumenterer svømmeturen.

Af videoen fremgår det, at han gennemførte turen med våddragt og svømmefødder.

ritzau