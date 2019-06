Tv-duel: Løkke bad forgæves om vetoret fra Frederiksen

Mette Frederiksen vil ikke garantere, at hun ikke som evt. statsminister kommer til at ændre på integrationsydelsen uden om Venstre.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fik ikke nogen vetoret fra sin udfordrer, S-formand Mette Frederiksen (S), i forhold til ændringer af integrationsydelsen, hvis Frederiksen kommer til magten.

Søndag aften havde de to den sidste duel inden valget på onsdag, og statsministeren forsøgte at så usikkerhed om, hvor vidt en ny regering under Mette Frederiksen vil ændre på ydelserne i opadgående retning.

Jeg kommer ikke til at udstyre dig med nogen vetoret Mette Frederiksen

»Det er sådan, at hvis du skal være statsminister, så skal du blive det på nogle partier som alle sammen siger ’væk med integrationsydelsen, væk med kontanthjælpsloftet’. Og det er jo helt rigtigt, at det vil betyde 120.000 mere til en flygtningefamilie. Det var jo det, der skete, sidste gang vi fik en socialdemokratisk regering«, lød det fra Løkke, der fortsatte:

»Det kommer så ikke til at ske denne gang, siger du, og jeg anerkender, at du har flyttet dig øjensynligt og fortrudt en masse ting og har en anden retorik. Men alle dem omkring dig mener det samme. Og tro mig, her taler jeg altså af erfaring – måske også lidt bitter erfaring - det kommer med en pris at være statsminister. Og du bliver nødt at tage farve af de partier, der vil gøre dig til statsminister«.

Frederiksen fastslog, at hun er imod at fjerne integrationsydelsen. Men hendes parti vil nedsætte en ydelseskommission, der skal se på området, ligesom hun vil indføre mulighed for, at der kan gives beløb til familier for eksempelvis at sikre, at børn kan komme til fritidsaktiviteter i de berørte familier.

Ingen vetoret

Statsministeren godtog dog ikke det svar og henviste til, at S-formanden flere gange har slået fast, at hun ikke vil være statsminister for en regering, der bliver tvunget af dens støttepartier til udlændingelempelser.

»Jeg skal bare lige være sikker på, hvad det betyder, det du siger. Betyder det, du siger, at du giver mig her i aften en vetoret på alle de her ydelsesmæssige spørgsmål,« spurgte han.

»Jeg kommer ikke til at udstyre dig med nogen vetoret, fordi selvfølgelig vil jeg have lov til, hvis jeg får muligheden for at danne regering, at føre en stram udlændingepolitik – den behøver ikke være tosset. Jeg behøver ikke ministre, der fejrer stramninger med kager«, lød svaret fra S-formanden.

Løkke fortsatte:

»Det, jeg spørger dig om, det er, vil du give mig vetoret på de der ydelser? Har du et frihedsbrev fra de socialistiske partier, der skal gøre dig til statsminister, hvis det kommer dertil, om, at det kan du og jeg aftale? Fordi så kan jeg sige, så vil jeg gerne kaste kortet med det samme. Der skal ikke laves noget om«.

Svaret fra Mette Frederiksen lød:

»Jeg kommer til at stå fast på den brede udlændingepolitik. Og ydelser har en betydning«.

Hun fastholdt dog, at »det kunne jo godt være, at vi kunne indrette vores ydelsessystem lidt klogere«.

Studievært Kåre Quist greb veto-bolden og stillede spørgsmålet til Lars Løkke Rasmussen, om han omvendt kan garantere, at han ikke kommer til at give efter for eksempelvis Kristian Thulesen Dahls (DF) krav om asylstop, der ifølge eksperter kan være i strid Danmarks internationale forpligtelser.

»Jeg kan give en garanti«, sagde løkke og tilføjede:

»Jeg kan sige, at min skarpe røde linje er, at jeg melder ikke Danmark ud af verdenssamfundet. Det kommer ikke til at ske«.