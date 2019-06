Tagsten var tæt på at ramme Løkke under interview

To dage før valgdagen var det nær gået grueligt galt for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Under et interview mandag formiddag ved Nationalmuseet i København var Løkke tæt på at blive ramt af en tagsten.

Det skriver TV2, som interviewede Løkke, da episoden fandt sted.

Tagstenen faldt fra cirka 12 meters højde, og den landede lige ved siden af Løkke. Ifølge TV2's reporter på stedet, Sverre Quist, landede tagstenen cirka en meter fra Løkke.

Ifølge TV2 var det en meget rystet Løkke, der blev ført i sikkerhed af sine PET-folk med det samme.

Berlingske-journalist Cathrine Bloch var også til stede, da episoden fandt sted. Hun skriver på Twitter, at 'det så seriøst vanvittigt ud'.

Fik et chok

Løkke sundede sig et minut, hvorefter han kommenterede episoden.

»Jeg tror da, vi fik et chok alle sammen. Men heldigvis fik jeg ikke en tagsten i hovedet«.

»Nu har vi så meget styr på det, at vi godt ved, hvad der skal ske i Venstre, hvis jeg havde fået en tagsten i hovedet«, sagde han med et smil til TV2 efterfølgende.

»Lige et splitsekund står man og tænker 'you never know'. Det er en lille reminder om, at man ikke skal tage nogen ting for givet her i livet«, sagde Løkke.

Ingen kom til skade ved episoden, skriver TV2. Nationalmuseet er ved at undersøge, hvorfor tagstenen faldt ned. Det skyldes ikke renovering, oplyser Nationalmuseets kommunikationschef, Jacob Frische, til TV2.

ritzau