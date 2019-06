LA-profiler står til at ryge ud af Folketinget

Joachim B. Olsen, Henrik Dahl, May-Britt Kattrup og Carsten Bach.Det er nogle af de LA-profiler, der står til ikke at blive genvalgt ifølge en ny mandatprognose, som professor Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget.

I forvejen er der halvtomt i Liberal Alliances gruppeværelse, efter tre af partiets mest kendte profiler - kulturminister Mette Bock, undervisningsminister Merete Riisager og ældreminister Thyra Frank - har sagt farvel og tak i forbindelse med valgudskrivelsen.

Med udsigt til blot fem mandater på landsplan vil Liberal Alliance ikke få valgt en kandidat i Sydjyllands Storkreds eller Københavns Omegn. Dermed står både Henrik Dahl og Joachim B. Olsen til at ryge ud af Folketinget.

Og lige præcis de to bliver svære at undvære, mener Altingets politiske kommentator Erik Holstein:

»Joachim B. har været super slagkraftig, og han sætter sig altid godt ind i sit stofområde. Henrik Dahl appellerer til et andet liberalt segment med sin mere intellektuelle facon, men han er skarp ideologisk i sit opgør med den politiske korrekthed. De to får LA svært ved at erstatte«, siger han til Altinget.

Dømt til at gå galt

Hvis den nye prognose holder stik, er Liberal Alliance mere end halveret i forhold til kanonvalget i 2015, hvor de endte som blå bloks tredjestørste parti med 13 mandater i Folketinget.

Nedturen har været længe undervejs. Allerede i starten af 2018 blødte Liberal Alliance vælgere, og kommentatorerne er enige om, at partiet har haft svært ved at finde sin rolle i VLAK-regeringen:

»LA påførte sig selv talrige ydmygelser, fordi de stillede ultimative krav på et område, Løkke ikke havde nogen chancer for at levere på. Der er hverken antydning af flertal for topskattelettelser i Folketinget eller i befolkningen, og derfor var det dømt til at gå galt«, siger Erik Holstein til Altinget.

Han peger på, at LA i 2015 red på en bølge af systemkritik og oprørstrang.Transformationen til pragmatisk regeringspartner har haft en høj pris:

»De fik ministerposterne, men prisen var, at den flotte fortælling om et anderledes parti led skibbrud. Den slags koster vælgere«.

Ritzau