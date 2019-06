FOR ABONNENTER

I Landstingssalen er det ikke rigtig til at høre, at Lars Løkke Rasmussen fortsætter sin besynderlige tendens til at tabe og vinde på samme tid. Ved alle sine folketingsvalg i spidsen for Venstre har han tabt regeringsmagten, når han er gået frem med sit parti. Og vundet den, når han er gået tilbage.