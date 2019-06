Thulesen Dahl: Samarbejde mellem S og V bør inkludere DF

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ser gerne et tættere samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre. Men det skal være et samarbejde, der inkluderer Dansk Folkeparti.

Det siger han til TV 2 News, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag eftermiddag har fortalt, at hans førsteprioritet efter folketingsvalget er at arbejde for at danne en regering hen over midten.

»Hvis han (Lars Løkke, red.) mener de radikale, så bliver det en anderledes indvandrerpolitik, end vi kender. Bliver det alternativt med Dansk Folkeparti, har vi snor i tingene«.

»Det er det afgørende valg. Og der synes jeg også, at Lars Løkke Rasmussen bør forholde sig til, om det skal basere sig på de radikale eller Dansk Folkeparti«, siger Kristian Thulesen Dahl.

ritzau